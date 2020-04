Auswärtiges/Kleine Anfrage - 17.04.2020 (hib 396/2020)

Berlin: (hib/STO) Um "Unterstützung der 'Reform des Sicherheitssektors' zur Grenzüberwachung in Tunesien" geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (19/18475). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, worum es sich bei einem bilateralen Projekt handelt, "das die Bundespolizei mit drei Einsatzkräften in Tunesien durchführt". Auch will sie unter anderem wissen, mit welchen Behörden die Bundesregierung an Arbeitsgruppen oder Netzwerken zur "integrierten Grenzverwaltung" in Tunesien teilnimmt.