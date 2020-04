Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen/Antrag - 22.04.2020 (hib 416/2020)

Berlin: (hib/PEZ) Die AfD-Fraktion fordert ein erhöhtes Wohngeld für Familien, die Anspruch auf einen Kinderzuschlag haben. "Familien mit Anspruch auf den Kinderzuschlag sollen für die Dauer der Corona-Krise einen Anspruch auf Auszahlung eines erhöhten Wohngeldes gegen den Staat erhalten, welches sie in die Lage versetzt, ihre gestundeten Mietzahlungen nach der Krise auch an die Vermieter zurückzuzahlen", erklären die Abgeordneten in einem Antrag (19/18720). Diese Familien hätten keinen finanziellen Spielraum, heißt es zur Begründung.

Die Bundesregierung solle die gesetzlichen Voraussetzungen schaffen, um eine Auszahlung an Berechtigte zu ermöglichen. Sichergestellt werden müsse, dass das erhaltene Wohngeld tatsächlich zur Tilgung der gestundeten Mietschulden verwendet wird.