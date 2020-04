Arbeit und Soziales/Antrag - 23.04.2020 (hib 424/2020)

Berlin: (hib/CHE) Die AfD-Fraktion fordert eine Anrechnungsfreistellung von Hinzuverdiensten beim Kurzarbeitergeld. In einem entsprechenden Antrag (19/18718) verweist die Fraktion auf die Einkommenseinbußen durch den Bezug von Kurzarbeitergeld und darauf, dass Verdienste von Nebentätigkeiten bisher voll mit dem Kurzarbeitergeld verrechnet werden. Es sei aber nötig, die Selbsthilfebemühungen der Menschen durch eine angemessene Freistellung zu stärken, so die AfD. Sie verlangt deshalb eine Änderung im SGB III (Drittes Buch Sozialgesetzbuch), die festlegen soll, dass Hinzuverdienste in Höhe von mindestens 450 Euro nicht mit dem Kurzarbeitergeld verrechnet werden.