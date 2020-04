Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Antrag - 23.04.2020 (hib 424/2020)

Berlin: (hib/LBR) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert den Bundestag in einem Antrag (19/18679) auf, sich einer versuchten Renaissance der Atomkraft "mit allen zur Verfügung stehenden guten Argumenten" entgegenzustellen und den europäischen und weltweiten Atomausstieg voranzubringen. Dafür solle auch die EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands in der zweiten Jahreshälfte 2020 genutzt werden. In einem weiteren Antrag der Fraktion zum Atomausstieg (19/18678) möchten die Abgeordneten erreichen, den durch Atomunfälle betroffenen Menschen und Ländern weiterhin "Hilfe und Unterstützung zur Minderung der gesundheitlichen, ökologischen und wirtschaftlichen Folgen" zu gewähren. Laut Antrag soll die Bundesregierung den Atomausstieg in Deutschland ernsthaft und sicher vollenden und sich in Bezug auf grenznahe Atomkraftwerke rund um Deutschland mit besonderem Nachdruck für eine Reduktion des Atomrisikos einsetzen, schreibt die Fraktion weiter.