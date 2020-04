Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 30.04.2020 (hib 451/2020)

Berlin: (hib/PEZ) Die FDP-Fraktion erkundigt sich nach Einschätzungen zu den Corona-Folgen für die Wirtschaft. In einer Kleinen Anfrage (19/18570) möchten die Abgeordneten wissen, ob und in welchem Ausmaß die Bundesregierung mit einem Schrumpfen des Bruttoinlandsprodukts in diesem und im Folgejahr rechnet.