Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Antwort - 30.04.2020 (hib 452/2020)

Berlin: (hib/LBR) In ihrer Antwort (19/18640) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/18013) listet die Bundesregierung auf, wie viele ehemalige Bundesbedienstete und Pensionäre zwischen 2013 und 2020 Zahlungen aus dem Einzelplan des Bundesumweltministeriums (BMU) für Beratungs- und Unterstützungleistungen erhalten haben. Der Auflistung nach haben bis zu drei ehemaligen Bundesbedienstete Zahlungen für Beratungs- oder Unterstützungsdienstleistungen in den betreffenden Jahren erhalten. Bei Pensionären sind es laut Tabelle zwischen zwei und zehn Personen, die solche Leistungen erhalten haben. Weiter schreibt die Bundesregierung, dass in den Jahren 2014, 2015, 2017 und 2018 fünf ehemalige Bundesbedienstete, die zuvor aus Altersgründen aus dem Dienst ausgeschieden waren, individuelle Zahlungen erhalten haben.