Finanzen/Kleine Anfrage - 12.05.2020 (hib 489/2020)

Berlin: (hib/HLE) Nach den Munitions- und Rüstungsexporten über den Hamburger Hafen im ersten Quartal 2020 erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/18916). Wie es in der Vorbemerkung zur Kleinen Anfrage heißt,würden aus Hamburg Munitions- und Rüstungsladungen in Häfen von Ländern geliefert, in denen Bürgerkrieg herrsche.