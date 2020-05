Arbeit und Soziales/Antwort - 12.05.2020 (hib 490/2020)

Berlin: (hib/CHE) Der Bundesagentur für Arbeit liegen keine Daten zur Zahl der beantragten oder abgelehnten Förderungen von Teilnahmen an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen vor, auch nicht zu Förderungen im Rahmen eines Persönlichen Budgets. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/18838) auf eine Kleine Anfrage (19/18085) der FDP-Fraktion. Jeder Zählung einer Förderung liege eine Bewilligung zugrunde. Dies gelte grundsätzlich auch für Eintritte in berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, die im Rahmen des Persönlichen Budgets gefördert würden, heißt es in der Antwort weiter. Hierzu lägen erstmals Daten ab 2018 vor, wonach bundesweit insgesamt 77 Eintritte erfolgt seien. Die Zahl der bewilligten Persönlichen Budgets ist laut Bundesregierung von 2018 auf 2019 konstant geblieben.