Auswärtiges/Antwort - 12.05.2020 (hib 490/2020)

Berlin: (hib/AHE) Über die von der Bundesrepublik Deutschland initiierten, begleiteten und geführten Mediationen in zwischenstaatlichen Konflikten und Konflikten mit Unabhängigkeitsbewegungen gibt die Bundesregierung in der Antwort (19/18891) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/17976) Auskunft. Verwiesen wird unter anderem auf die von Deutschland initiierten (Ko-) Mediationen im russisch-ukrainischen Konflikt seit 2014 ("Normandie-Format") und im Jugoslawienkonflikt zwischen 1992 und 1995 sowie auf die Begleitung beziehungsweise Führung solcher Mediationen - etwa zwischen Israel und Ägypten sowie Israel und dem Libanon, in der US-iranischen Geiselkrise 1979 bis 1981 und im Kosovokonflikt zwischen 1997 und 1999.