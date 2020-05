Finanzen/Kleine Anfrage - 12.05.2020 (hib 491/2020)

Berlin: (hib/HLE) Wie die Bundesregierung den Übergang und die Integration der ehemaligen Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSA) in die Bundesanstalt für Finanzmarktaufsicht (BaFin) bewertet, will die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/18899) wissen. Gefragt wird auch nach der Mitarbeiterzufriedenheit und der Fluktuation von Mitarbeitern im Bereich der früheren FMSA.