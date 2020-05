Auswärtiges/Antwort - 20.05.2020 (hib 521/2020)

Berlin: (hib/AHE) Über Delegationsreisen von Ministern und Staatssekretären in Krisenregionen informiert die Bundesregierung in der Antwort (19/19064) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/17899). Aufgelistet werden solche Reisen für die vergangenen fünf Jahre in Länder des Nahen und Mittleren Ostens und nach Nordafrika.