Gesundheit/Kleine Anfrage - 20.05.2020 (hib 522/2020)

Berlin: (hib/PK) Das weitere Vorgehen der Bundesregierung in der Coronakrise ist Thema einer Kleinen Anfrage (19/19228) der AfD-Fraktion. Die Abgeordneten wollen wissen, was an Lockerungen vorgesehen und wann mit einem Impfstoff zu rechnen ist.