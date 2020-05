Auswärtiges/Kleine Anfrage - 22.05.2020 (hib 523/2020)

Berlin: (hib/AHE) Chinas Informationspolitik im Umgang mit Covid-19 stellt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in den Mittelpunkt einer Kleinen Anfrage (19/19245). Die Bundesregierung soll unter anderem mitteilen, wann die chinesischen Behörden ihrer Erkenntnis nach erstmals auf das neuartige Virus aufmerksam wurden, wann eine entsprechende Meldung an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erging, wann eine Entschlüsselung der Genomsequenzen und wann der Nachweis einer Mensch-zu-Mensch-Übertragung erfolgten.