Finanzen/Kleine Anfrage - 28.05.2020 (hib 558/2020)

Berlin: (hib/HLE) Welche Konsequenzen für ihr eigenes Handeln die Bundesregierung mit Blick auf die Stabilität der Euro-Währung infolge der Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus sieht, will die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/19378) mit dem Titel "Währungsreform in Deutschland" erfahren. Gefragt wird unter anderem nach konkreten Maßnahmen zum Erhalt des Euro als Einheitswährung und nach eventuellen Notfallplänen, um eine schnelle Währungsreform zu gewährleisten.