Wirtschaft und Energie/Antwort - 28.05.2020 (hib 560/2020)

Berlin: (hib/FNO) Zwischen 2015 und 2019 wurden insgesamt 1178 Windenergieanlagen (WEA) in deutschen Wäldern installiert. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung (19/19112) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/18780) hervor. Jede Anlage benötige im Durchschnitt etwa 380 Quadratmeter für das Fundament und weitere 1800 Quadratmeter für den Kranstellplatz, dazu kommen etwa zwei Quadratmeter für die Trafoanlage. Die Bundesregierung plane derzeit keine Änderung am Bundeswaldgesetz, um den weiteren Neubau von WEA in Wäldern zu verbieten. Der Rückbau von Anlagen liege in der Verantwortung der Betreiber, die gesetzlichen Vorgaben erlassen die Länder.