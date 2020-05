Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 28.05.2020 (hib 560/2020)

Berlin: (hib/PEZ) Die FDP-Fraktion widmet sich der Messewirtschaft. Die Abgeordneten möchten in einer Kleinen Anfrage (19/19359) wissen, wie die Bundesregierung die Lage in der Branche angesichts der Corona-Krise bewertet. Sie interessieren sich auch für die Branchenstruktur, etwa dafür, wie viele Messegesellschaften sich komplett oder teilweise in öffentlicher Hand befinden.