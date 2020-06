Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Kleine Anfrage - 03.06.2020 (hib 576/2020)

Berlin: (hib/ROL) Die FDP-Fraktion stellt eine Kleine Anfrage (19/19692) zu Forschung und Entwicklung im Bereich der Nanorobotik. Die Abgeordneten möchten wissen, in welchen Einsatzbereichen derzeit in Deutschland an der Nutzung von Nanorobotern geforscht wird und welche Förderprogramme für die Forschung und Entwicklung der Nanorobotik von der Bundesregierung derzeit angeboten werden. Zudem fragt die Fraktion, wie es mit den von der Bundesregierung durchgeführten NanoDialogen weitergeht und ob die Federführung weiterhin beim BMU liegt.