Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 05.06.2020 (hib 581/2020)

Berlin: (hib/STO) "Dublin-Asylverfahren in Zeiten der Corona-Pandemie" thematisiert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/19669). Wie die Fraktion darin ausführt, ist die Überstellung von Asylsuchenden im Rahmen der Dublin-III-Verordnung in andere EU-Staaten aufgrund der Reisebeschränkungen und Einreisesperren infolge der Corona-Pandemie derzeit ausgesetzt. Wissen wollen die Abgeordneten unter anderem, ob es innerhalb der Bundesregierung eine Einschätzung gibt, "bis wann Dublin-Überstellungen insgesamt nicht möglich sind".