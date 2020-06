Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 08.06.2020 (hib 584/2020)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion möchte von der Bundesregierung erfahren, wie diese die Organisierte Kriminalität (OK) in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen einschätzt. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/19740) unter anderem danach, wie viele Tatverdächtige dort nach Kenntnis der Bundesregierung durchschnittlich in den festgestellten OK-Gruppierungen in den Jahren 2017 bis 2019 zusammenwirkten.