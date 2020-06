Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 08.06.2020 (hib 585/2020)

Berlin: (hib/STO) Um einen "Unabhängigen Expertenkreis Islamfeindlichkeit" geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (19/19728). Darin schreibt die Fraktion, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) habe am 29. Februar 2020 erklärt, "dass er nach den rassistischen Morden an neun Menschen in Hanau am 19. Februar eine ,unabhängige Expertengruppe gegen Islamfeindlichkeit' ins Leben rufen will". Wissen will die Fraktion unter anderem, wann der "Unabhängige Expertenkreis Islamfeindlichkeit" eingesetzt werden und wer in dem Gremium vertreten sein soll.