Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 10.06.2020 (hib 598/2020)

Berlin: (hib/STO) Nach "verschwörungsideologischen Kampagnen, Veranstaltungen und Gruppierungen in Zusammenhang mit der Corona-Krise" erkundigt sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/19785). Darin fragt die Fraktion unter anderem, wie die Bundesregierung "die aktuelle gesellschaftliche und sicherheitsrechtliche Situation mit Blick auf die Verbreitung von Verschwörungsideologien und gezielten Desinformationskampagnen in der Corona-Krise" einschätzt.