Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 12.06.2020 (hib 604/2020)

Berlin: (hib/JOH) Welche Finanzmittel nach aktuellem Stand welche Staaten des Nahen Ostens aus dem Corona-Sofortprogramm des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) erhalten sollen, will die Fraktion Die Linke mittels einer Kleinen Anfrage (19/19660) erfahren. Darin erkundigen sich die Abgeordneten insbesondere nach konkreten Stabilisierungsmaßnahmen im Krisenbogen rund um Syrien. Außerdem fragen sie, wie viele bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nach Kenntnis der Bundesregierung bislang in Syrien aufgetreten sind und welche Test- und Behandlungsmöglichkeiten es in den regimekontrollierten sowie in den nichtregimekontrollierten Gebieten der Republik gibt.