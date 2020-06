Gesundheit/Antrag - 12.06.2020 (hib 605/2020)

Berlin: (hib/PK) Die Grünen-Fraktion fordert ein Aktionsprogramm gegen die Volkskrankheit der Allergien. In der aktuellen Ausgabe "Weißbuch Allergie in Deutschland" werde der Anteil der Bevölkerung, der unter allergischem Asthma, Heuschnupfen, Kontaktallergien, Nahrungsmittelallergien, Pollen-, Insektengift- oder Hausstaubmittelallergien leide, auf 20 bis 30 Prozent beziffert, heißt es in einem Antrag (19/19865) der Fraktion.

Die Abgeordneten fordern unter anderem ein Aktionsprogramm zum effektiven Schutz der Bevölkerung vor Allergien, eine bessere Versorgung der Allergiker und eine Anpassung der Finanzierung der Diagnostik, Behandlung, Rehabilitation und Forschung an den Bedarf der Allergiker.