Sport/Kleine Anfrage - 15.06.2020 (hib 607/2020)

Berlin: (hib/HAU) "Entwicklungen und Erkenntnisse zur Schwimmkompetenz" lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der FDP-Fraktion (19/19686). Darin erkundigen sich die Abgeordneten bei der Bundesregierung unter anderem danach, wie sich die Todeszahl nach Unfällen durch Ertrinken und Untergehen in Deutschland in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Gefragt wird auch, wie viele Schwimmbäder in Deutschland für den Schwimmunterricht von Schulen geeignet sind.