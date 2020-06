Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 16.06.2020 (hib 613/2020)

Berlin: (hib/LBR) Nach der dauerhaften Trinkwasserqualität des Leitungswassers aus den Entnahmestellen in privaten Haushalten, öffentlichen und privaten Einrichtungen sowie Trinkbrunnen erkundigt sich die FDP-Fraktion. In einer Kleinen Anfrage (19/19858) wollen die Parlamentarier von der Bundesregierung wissen, wie viele Warnungen bezüglich der Leitungswasserqualität es in den Jahren 2018 und 2019 gab und wie viele Haushalte davon betroffen waren. Auch fragen die Abgeordneten, wie viele Rückrufaktionen es zwischen 2015 und 2019 von Herstellern von Mineralwasser aufgrund von Qualitätsmängeln gab.