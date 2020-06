Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 17.06.2020 (hib 628/2020)

Berlin: (hib/STO) Die FDP-Fraktion will wissen, wie die Bundesregierung "das Risiko von Cyberangriffen auf Kritische Infrastrukturen, insbesondere Wasserversorgern, in der aktuellen Notlage durch Covid-19" einschätzt. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/19967) unter anderem danach, welche Herausforderungen die Bundesregierung aktuell für die Sicherheit der "einen flächendeckenden großen Anteil der Wasserversorgung stellenden kommunalen kleinen und mittleren Unternehmen" sieht.