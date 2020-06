Wirtschaft und Energie/Antrag - 18.06.2020 (hib 633/2020)

Berlin: (hib/PEZ) Die schwierige Lage der Schiffbauindustrie in der Corona-Krise beleuchten die Fraktionen CDU/CSU und SPD in einem Antrag (19/20067). Die Unsicherheiten zur Entwicklung des Welthandels ließen die Nachfrage nach neuen Schiffe einbrechen, heißt es darin. Werften und Zulieferer in ganz Deutschland würden dringend neue Aufträge brauchen. Nun solle die Bundesregierung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel prüfen, inwieweit die Vergabebestimmungen bei der Beschaffung von Behörden- und Forschungsschiffen sowie Marinefahrzeugen so angewendet werden können, dass auch bei diesen Schiffstypen eine europarechtskonforme Vergabe an deutsche Werften unterstützt wird. Bei der Beschaffung sollten innovative und umweltfreundliche Technologien besonders im Blick stehen. Zudem sollten im Rahmen des Konjunkturprogramms auch Finanzmittel für Werften und die Zulieferindustrie bereitstehen.