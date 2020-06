Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Antwort - 18.06.2020 (hib 639/2020)

Berlin: (hib/LBR) Die Bundesregierung widerspricht der Aussage, es handele sich beim anthropogenen Klimawandel um eine Behauptung. Der breite wissenschaftliche Konsens über bisherige und zukünftige Entwicklungen werde von der Regierung nicht in Frage gestellt, heißt es in ihrer Antwort (19/19891) auf eine Kleine Anfrage (19/19640) der AfD-Fraktion. Bei Klimamodellen handele es sich um hochkomplexe Computerprogramme, die in der Lage seien, langfristige Klimatrends zuverlässig zu simulieren. Gleichzeitig gebe es, wie bei allen Modellen, immer auch letzte Unsicherheiten. Die Forderung, auf alle Klimaschutzmaßnahmen zu verzichten, widerspreche dem Vorsorgeprinzip. Risikovorsorge bedeute, "bei unvollständigem oder unsicherem Wissen über Art, Ausmaß , Wahrscheinlichkeit sowie Kausalität von Umweltschäden und -gefahren" vorbeugend zu handeln, schreibt die Regierung weiter.