Arbeit und Soziales/Antrag - 19.06.2020 (hib 644/2020)

Berlin: (hib/CHE) Die Fraktion Die Linke fordert in einem Antrag (19/20189) bessere Arbeitsbedingungen und einen besseren Gesundheitsschutz in der Fleischindustrie. "Extrem lange Arbeitszeiten, Akkordarbeit auf engstem Raum, fehlende Pausen sowie unhygienische Sammelunterkünfte zu überhöhten Mieten sind auch sonst unerträglich. In Pandemiezeiten jedoch stellen diese Bedingungen ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar und begünstigen die Ausbreitung des Coronavirus", schreiben die Abgeordneten unter Verweis auf die jüngsten Corona-Ausbrüche in deutschen Schlachthöfen.

Die Linke verlangt unter anderem, dass das Schlachten und die Verarbeitung von Fleisch ab Januar 2021 nur noch durch Beschäftigte des eigenen Betriebes erlaubt sein soll und damit Werkverträge und Arbeitnehmerüberlassung in diesem Bereich verboten werden sollen. Außerdem solle über eine stärkere betriebliche Mitbestimmung erreicht werden, die Interessen der Beschäftigten besser zu vertreten. Ferner sollen die Tarifvertragsparteien in der Fleischbranche darin unterstützt werden, eine bundesweit tragfähige Tarifstruktur zu schaffen und einen brancheneinheitlichen Tarifvertrag im Anschluss schnellstmöglich für allgemeinverbindlich zu erklären. Im Hinblick auf den Arbeitsschutz sollen alle im Betrieb eines Arbeitgebers tätigen Personen als Beschäftigte gelten, also insbesondere auch Werkvertragsbeschäftigte, fordert Die Linke.