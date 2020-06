Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 23.06.2020 (hib 652/2020)

Berlin: (hib/STO) "Investitionsstrategie der Bundesregierung bei dem Hackathon #WirVsVirus" lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (19/19937). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, welche der "#WirVsVirus"-Projekte nach Kenntnis der Bundesregierung konkret Aussicht haben, in den Leistungskatalog der Krankenversicherungen aufgenommen zu werden. Auch will sie unter anderem wissen, ob die Bundesregierung bei den weiteren durch sie mitfinanzierten Projekten ausschließen kann, dass die jeweils zugeordneten Ministerien kein Interesse an den Projekten haben.