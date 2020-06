Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 24.06.2020 (hib 665/2020)

Berlin: (hib/PEZ) Die FDP-Fraktion fragt nach den Zahlungsausfällen, die die Bundesregierung in den kommenden fünf Jahren für Exportkredite erwartet. Dabei interessieren die Abgeordneten sowohl Kredite in der EU als auch in Drittländern. Darüber hinaus erkundigen sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/20231) nach der Zahl von Unternehmen, die im ersten Halbjahr 2020 ihre Anträge zurückgezogen haben.