Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 25.06.2020 (hib 667/2020)

Berlin: (hib/SCR) In einer Kleinen Anfrage (19/20175) thematisiert die FDP-Fraktion das chemische Recycling. Von der Bundesregierung will die Fraktion unter anderem wissen, ob sie "in der Nichtberücksichtigung des rohstofflichen Recyclings bei der Quotenberechnung im Verpackungsgesetz eine Benachteiligung der Rezyklate, die durch chemisches Recycling entstehen", sieht und "falls ja, inwiefern genau und falls nicht, warum nicht."