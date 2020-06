Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Antwort - 25.06.2020 (hib 667/2020)

Berlin: (hib/SCR) Der Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF) wird laut Klimaschutzgesetz erst ab 2022 in der Vorjahresschätzung der deutschen Treibhausgasbilanz berücksichtigt. Darauf weist die Bundesregierung in einer Antwort (19/20182) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/19531) hin. Die Abgeordneten hatten darin unter anderem gefragt, inwieweit die Sektoren "Holz und "Forst" in der Klimabilanz 2019 erfasst und berücksichtigt worden sind.