Finanzen/Antwort - 26.06.2020 (hib 672/2020)

Berlin: (hib/HLE) In 312 Bundesliegenschaften sind Klimaanlagen mit einer Nennleistung von mehr als zwölf Kilowatt installiert. Dies teilt die Bundesregierung in einer Antwort (19/20200) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/19756) mit. Diese Klimaanlagen würden regelmäßig inspiziert, heißt es in der Antwort weiter.