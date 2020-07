Verteidigung/Kleine Anfrage - 01.07.2020 (hib 697/2020)

Berlin: (hib/AW) Die FDP-Fraktion verlangt Auskunft über die deutsch-französische Zusammenarbeit bei militärischen Auslandseinsätzen. In einer Kleinen Anfrage (19/20002) will sie unter anderem wissen, wie viele Anfragen Frankreich an Deutschland für ein militärisches Engagement im Ausland oder für andere militärische Hilfs- und Unterstützungsleistungen gestellt hat und wie viele entsprechende Anfragen Deutschland an Frankreich gestellt hat. Darüber hinaus erkundigt sich die Fraktionen nach den Vor- und Nachteilen der militärischen Zusammenarbeit von Deutschland und Frankreich.