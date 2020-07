Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 03.07.2020 (hib 713/2020)

Berlin: (hib/HAU) Nach Auskunft der Deutschen Bahn AG (DB AG) stand an 641 der insgesamt 5.376 Verkehrsstationen der DB Station&Service AG zum 1. April 2020 ein kostenloses WLAN-Angebot zur Verfügung. Allein 334 dieser Verkehrsstation befinden sich einer Antwort der Bundesregierung (19/20247) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/19477) zufolge in Hessen. Nach Auskunft der DB AG soll das WLAN-Angebot an ihren Verkehrsstationen erweitert werden, schreibt die Regierung. Details würden derzeit erarbeitet.