Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 03.07.2020 (hib 715/2020)

Berlin: (hib/FNO) Die Fraktion Die Linke befasst sich in einer Kleinen Anfrage (19/20338) mit dem Export von deutscher Polizeiausrüstung und allgemeinen Rüstungsgütern an US-amerikanische Behörden. Gefragt wird unter anderem nach den erteilten Genehmigungen für die Ausfuhr von Waffen und Ausrüstung in die USA.