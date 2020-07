Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 07.07.2020 (hib 725/2020)

Berlin: (hib/HAU) Neben der Zentrale in München werden laut Bundesregierung Einrichtungen und Institutionen an anderen Standorten in Deutschland Teil des Deutschen Zentrums Mobilität der Zukunft sein. Das geht aus der Antwort der Regierung (19/20285) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/19834) hervor.

Auf Nachfragen zur Auswahl des Standortes München verweist die Regierung auf eine frühere Antwort (19/19278), in der es heißt: "Es liegt kein vergaberechtlich relevanter Vorgang bei der Standortfestlegung oder eine Pflicht zur Durchführung eines wettbewerblichen Verfahrens vor." Die unmittelbare Nähe zum digitalen Testfeld entlang der Bundesautobahn A 9 sowie zur Internationalen Automobil-Ausstellung seien Faktoren für die Metropolregion München als Standort der Zentrale des Deutschen Zentrums Mobilität der Zukunft gewesen, wird mitgeteilt.

Auf die Frage der Liberalen, welche Faktoren hinsichtlich des Entscheidungsprozesses und des entsprechenden Zeitrahmens den Umstand begünstigt hätten, "dass die Bekanntgabe der Entscheidung für den Standort München zeitlich stark mit dem Datum der bayerischen Kommunalwahlen korrelierte" lautet die Antwort der Bundesregierung: "Keine."