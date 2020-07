Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 07.07.2020 (hib 725/2020)

Berlin: (hib/HAU) Über die Besetzung der Planstellen in den nachgeordneten Behörden des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) informiert die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/20333) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/19526). Die zeitnahe Besetzung aller Stellen, wie auch die Besetzung von freien Bestandsstellen habe für die Behörden besondere Priorität, schreibt die Regierung. Allerdings werde die Stellenbesetzung sowohl durch die derzeitige Ausnahmesituation bedingt durch die Corona-Pandemie, den demografischen Wandel als auch den Fachkräftemangel deutlich erschwert. Dazu trage auch die Konkurrenzsituation mit anderen Arbeitgebern des öffentlichen und insbesondere des privaten Bereichs bei. Jedoch scheinen aufgrund der derzeit angespannten wirtschaftlichen Gesamtsituation die Vorteile des öffentlichen Dienstes, wie beispielsweise "Arbeitsplatzsicherheit" und "Vereinbarkeit von Beruf und Familie" in den Vordergrund zu rücken. "Der öffentliche Dienst gewinnt an Attraktivität, was die zeitnahe Besetzung von freien Stellen begünstigt", schreibt die Regierung.