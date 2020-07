Gesundheit/Antwort - 08.07.2020 (hib 733/2020)

Berlin: (hib/PK) Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird derzeit an mehr als 130 potenziellen Impfstoffen gegen das Coronavirus gearbeitet. Bei rund 30 dieser Kandidaten handele es sich um Impfstoffe auf der Basis von Nukleinsäuren (18 RNA; 12 DNA), bei den anderen um herkömmliche Impfstoffe, heißt es in der Antwort (19/20696) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/20091) der FDP-Fraktion.

Zu welchem Zeitpunkt die Impfstoffe in ausreichenden Mengen für einen breiten Ansatz in der Bevölkerung zur Verfügung stünden, sei derzeit nicht vorauszusagen.