Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 09.07.2020 (hib 738/2020)

Berlin: (hib/SCR) Über das Breitbandförderprogramm des Bundes informiert die Bundesregierung in einer Antwort (19/20457) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/19685). Danach sind insgesamt mehr als 9.100 Schulen in der Bundesförderung. Aufgeführt werden in der Antwort unter anderem Summen der Bundesförderung in den verschiedenen Förderaufrufen in den einzelnen Ländern.