Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 09.07.2020 (hib 738/2020)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke möchte von der Bundesregierung erfahren, inwieweit es nach deren Kenntnis in den vergangenen fünf Jahren in der Bundesrepublik zu Gewalttaten türkischer Rechtsextremisten gekommen ist. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/20521) unter anderem danach, "welche rechtsextremen oder rechtsextrem beeinflussten türkischen Organisationen, die in der Bundesrepublik aktiv sind", der Bundesregierung bekannt sind.