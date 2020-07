Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 09.07.2020 (hib 738/2020)

Berlin: (hib/STO) "Umsetzung des Dashboard-Digitalpolitik und die Anwendung des Projektmanagements in der öffentlichen Verwaltung" lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (19/20515). Darin schreibt die Fraktion, die Bundesregierung habe im Herbst 2019 die Umsetzungsstrategie "Digitalisierung gestalten" vor allem dahingehend aktualisiert, "dass das sogenannte ,Dashboard Digitalpolitik' den Stand von mehr als 500 Umsetzungsschritten anzeigen sollte". Wissen will sie unter anderem, in welchem konkreten Umsetzungsstadium sich "das Dashboard-Digitalpolitik der Bundesregierung" befindet.