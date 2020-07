Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 09.07.2020 (hib 739/2020)

Berlin: (hib/SCR) Über die Barrierefreiheit an Bahnhöfen in Hamburg berichtet die Bundesregierung in einer Antwort (19/20783) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/19813). Darin führt die Bundesregierung Angaben der DB AG unter anderem zu S-Bahn-Stationen auf, die noch nicht über einen Aufzug verfügen.