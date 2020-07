Inneres und Heimat/Antwort - 10.07.2020 (hib 742/2020)

Berlin: (hib/STO) Die Aufnahme unbegleiteter Minderjähriger aus griechischen Flüchtlingslagern ist Thema der Antwort der Bundesregierung (19/20630) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/19975). Danach waren 23 der 47 eingereisten Minderjährigen oder 49 Prozent zum Zeitpunkt der Einreise am 18. April 2020 jünger als 14 Jahre und weitere 40 Prozent genau 14 Jahre alt. Herkunftsländer der 44 männlichen und drei weiblichen Minderjährigen sind den Angaben zufolge in 35 Fällen Afghanistan, in zehn Fällen Syrien und in zwei Fällen Eritrea.

Wie aus der Antwort weiter hervorgeht, halten sich nach Angaben des UNHCR gegenwärtig rund 12.000 minderjährige Flüchtlinge und Migranten auf den griechischen Inseln auf, darunter etwa 5.100 Mädchen. Von allen minderjährigen Flüchtlingen und Migranten auf den griechischen Inseln sind laut Vorlage zirka 7.200 unter zwölf Jahre alt.

Daten zur Altersgrenze von 14 Jahren liegen nur für die Gruppe der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge und Migranten in ganz Griechenland vor, wie die Bundesregierung ferner ausführt. Nach ihrer Kenntnis mit Stand vom 25. April gibt es der Antwort zufolge insgesamt 4.978 unbegleitete Minderjährige in Griechenland, von denen 338 weiblich sind. 455 aller unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge und Migranten in Griechenland seien unter 14 Jahren alt.