Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 14.07.2020 (hib 747/2020)

Berlin: (hib/STO) Das "Gedenken an die Opfer des deutschen Vernichtungskrieges und des NS-Besatzungsregimes im Osten 1939 bis 1945" thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/20915). Darin erkundigt sie sich unter anderem danach, ob die Bundesregierung dem Bundestag in der laufenden Wahlperiode "einen Vorschlag zur Umsetzung des Koalitionsvorhabens zur Stärkung des Gedenkens an die Opfer des deutschen Vernichtungskrieges im Osten" vorlegen wird.