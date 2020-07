Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 14.07.2020 (hib 747/2020)

Berlin: (hib/STO) Wie viele Bundespolizisten nach Kenntnis der Bundesregierung unmittelbar an allen deutschen Landgrenzen vom 16. März 2020 bis zum 16. Juni im Einsatz gewesen sind, will die AfD-Fraktion erfahren. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/20919) unter anderem danach, wie viele Ausländer in diesem Zeitraum über die deutschen Grenzen kamen.