Sport/Kleine Anfrage - 14.07.2020 (hib 749/2020)

Berlin: (hib/SCR) Die FDP-Fraktion erkundigt sich nach Anpassungen im Zuge der Corona-Pandemie im Potenzialanalysesystem (PotAS) im Spitzensport. In einer Kleinen Anfrage (19/20702) will die Fraktion unter anderem Auskunft darüber, ob die Bundesregierung das Verfahren zur Potenzialanalyse überdacht hat. Zudem will sie wissen, wie die PotAS-Kommission nach der Verschiebung der Olympischen Sommerspiele arbeitet.