Auswärtiges/Kleine Anfrage - 15.07.2020 (hib 751/2020)

Berlin: (hib/SCR) Die AfD-Fraktion hat Nachfragen zu den "Hintergründen der Befreiung von Billy Six aus Venezuela". Antworten der Bundesregierung auf eine frühere Kleine Anfrage der Fraktion (19/11708, 19/12226) hält die Fraktion demnach für "teilweise unzureichend". Auskunft will sie in einer Kleinen Anfrage (19/20520) nun unter anderem zu Details zu einem Anruf zwischen dem venezolanischen Vize-Außenminister und dem deutschen Botschafter.