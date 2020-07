Ernährung und Landwirtschaft/Antwort - 21.07.2020 (hib 768/2020)

Berlin: (hib/FNO) Die Bundesregierung begrüßt die in den letzten zwei Jahren erarbeitete Sektorstrategie der Milchbranche. In einer Antwort (19/20367) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/19905) heißt es, die Eigeninitiative der Milchwirtschaft sei zielführend, die Selbstverpflichtungen der Milchwirtschaft müssen aber schnell umgesetzt werden. Einzelne Maßnahmen, wie die private Lagerhaltung von Milchprodukten, können für eine Stabilisierung des Milchpreises in Krisenzeiten sorgen. Eine Risikoausgleichsrücklage sieht die Bundesregierung allerdings kritisch, da diese den Betrieben liquide Mittel entziehe und zweckbinde. Die dreijährige steuerliche Tarifglättung für die Land- und Forstwirtschaft sorge für eine ausreichende Abmilderung von schwankenden Einnahmen. Ob die Bundesregierung im Rahmen der Umsetzung der GAP nach 2020 eine stärkere Flächenbindung in der Tierhaltung umsetzen werde, soll "zu gegebener Zeit" geprüft werden.